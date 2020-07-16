Вслед за обострением конфликта между Азербайджаном и Арменией угрожающе прозвучало заявление начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной большого бедствия», – цитирует его высказывание новостной портал 1news.az.

Вагиф Даргяхлы таким образом ответил на угрозу возможного удара армянской стороны по Мингячевирскому водохранилищу.