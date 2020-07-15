В Беларуси планируется пересмотреть критерии установления инвалидности, сообщил директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек во время посещения центра заместителем премьер-министра Игорем Петришенко, передает БЕЛТА.

Игорь Петришенко поинтересовался, корректируются ли подходы по установлению инвалидности с учетом современных реалий. «Есть постановление Минздрава №97 по определению групп инвалидности. Мы его постоянно дорабатываем, сегодня по поручению Минздрава готовится новая редакция, мы пересматриваем критерии. Но не в сторону ужесточения, ни в коем случае. Мы уточняем в научном плане, как можно еще пойти навстречу человеку в плане определения инвалидности. С другой стороны, мы пересматриваем другие экспертные документы. Например, сегодня ставятся вопросы по допуску к вождению людей с инвалидностью на адаптированных автомобилях», — пояснил Василий Смычек.