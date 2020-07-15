В своем опубликованном в интернете видеообращении он напомнил, что именно мирные акции протеста Махатмы Ганди сокрушили Британскую империю.

Незарегистрированный 14 июля Центризбиркомом кандидатом в президенты политик констатирует, что власть грязными методами снимает с дистанции неугодных ей противников. «Она показала свое истинное лицо», – говорит он.

В то же время он отмечает, что в этой предвыборной кампании уже немало сделано для того, чтобы проснулось гражданское общество. «Мы увидели то, как наши юноши, девушки выходили в цепочки солидарности, брались за руки и демонстрировали, что они хотят видеть Республику Беларусь другой: свободной, демократичной, цивилизованной страной».

Валерий Цепкало призывает поддержать порыв молодых их родителей и бабушек с дедушками. Он говорит, что если представители более старшего поколения не выйдут сегодня, то завтра им не с кем будет оставаться в этой стране, в которой люди не чувствуют себя хозяевами. Молодежь эмигрирует.

По его словам, власть продемонстрировала, как она может подделать результаты выборов. «Если мы не выйдем на площадь, не выйдем на улицы, если мы не будем выходить постоянно, регулярно, эта манипуляция будет продолжаться», – заявил политик.

Он предупреждает, что эта власть будет манипулировать и через 5, 10,15, 20 лет. «Она будет делать это до тех пор, пока мы не проявим солидарность, пока мы не покажем то, на что мы способны», – отметил он.

Он верит, что у белорусского народа есть силы противостоять режиму, который считает себя вправе держать белорусский народ на коленях и игнорировать его волю, живя за его счет.

При этом Цепкало подчеркивает, что все должно быть в рамках закона. Он напомнил, что именно мирные акции протеста Махатмы Ганди сокрушили Британскую империю.