Кандидат в президенты обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Свое видеообращение Светлана Тихановская опубликовала в телеграм-канале «Страна для жизни».

«Дорогие мои белорусы!

Сегодня по всем законам жанра я должна бы записать какое-то видеообращение по случаю своей регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь. Но как я могу об этом думать, когда я вижу, что происходит на улицах Минска и в других городах нашей республики, — отмечает Светлана Тихановская.

Сотрудники МВД, ОМОН, что вы делаете? Вы просто избиваете своих матерей, сестер, братьев, детей.

Люди вышли на мирный протест. Люди вышли, чтобы высказать свое недовольство существующей системой. Люди вышли за свое желание жить в свободной стране. За желание иметь честные выборы.

Зачем вы своими действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к системе? Вы понимаете, что вашими руками творится геноцид?

Остановитесь, пожалуйста! Мне больно смотреть на весь этот беспредел, что происходит сейчас.

Остановитесь, я вас прошу».

Напомним, 14 июля Светлана Тихановская была зарегистрирована в качестве кандидата в президенты. Ее муж, видеоблогер Сергей Тихановский в данный момент находится в тюрьме. Вместе с тем не были зарегистрированы два наиболее популярных кандидата Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Накануне вечером по всей стране прошли акции протеста. Были задержаны сотни человек.