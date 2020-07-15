Министерство иностранных дел Беларуси направило приглашения на президентские выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации и цифровой дипломатии белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

По его словам, это было сделано в день регистрации кандидатов в президенты. Ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека заявляло о невозможности присутствия его наблюдателей на предстоящих президентских выборах в Беларуси из-за отсутствия соответствующего приглашения на них.

Национальное собрание республики собирается пригласить на выборы представителей Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.