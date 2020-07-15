Герцогиня Сассекская Меган назвала истинную причину, по которой они с мужем покинули королевскую семью. На ее видеообращение, приуроченное к онлайн-саммиту Girl Up, обратила внимание газета Daily Star.

38-летняя Меган Маркл завуалировано объяснила, почему они с принцем Гарри отказались от королевских привилегий и переехали в США. «Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что — нет. Самое сложное — это оказалось самым сложным для меня — подкреплять свои убеждения действиями», — призналась она.

«Изменения и рост, к которым вы стремитесь, не всегда происходят ежедневно. Но когда вы оглянетесь назад, поверьте, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели», — заверила Маркл, опираясь на личный опыт.

Актриса телесериала «Форс-мажоры» подчеркнула, что важно отстаивать свои права. «Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже способны причинить вам боль, — образно высказалась Маркл, вспоминая пережитое. — Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум. Потому что это именно он — всего лишь шум. Ваш голос говорит правду. Он выражает надежду. Ваш голос может и должен быть намного громче».

Эксперты газеты The Sun восприняли ее выступление как критику королевы Великобритании Елизаветы II. Они также сочли некоторые высказывания жены принца Гарри оправданием их решения отказаться от королевских привилегий. По данным источников во дворце, королевская семья не была осведомлена о выступлении Маркл.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.