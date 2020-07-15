Центризбирком Беларуси опубликовал декларации о доходах кандидатов в президенты, у действующего главы государства Александра Лукашенко не оказалось ни недвижимости, ни автомобилей.

Как следует из декларации, опубликованной в госиздании «СБ», Лукашенко задекларировал за 2019 год чуть более Br117 тыс. дохода, полученных в качестве заработной платы (по Br9,75 тыс. в месяц). При этом в графе «недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)» отмечено «нет», как и в графе «иное имущество».

Кроме того, исходя из опубликованной декларации следует, что Лукашенко по-прежнему женат на Галине Родионовне Лукашенко. Ее доход за 2019 год составил Br5,5 тыс. (пенсия и доход от акций). Жене Лукашенко принадлежит жилой дом на 196 кв. м и земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове, половина доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б.Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра. Среди прочего имущества у жены Лукашенко 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Согласно опубликованным данным, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев задекларировал Br13,560 дохода за 2019 год и квартиру в Минске площадью 49.8 кв. м. Доход жены Дмитриева Татьяны составил более Br28 тыс., ей принадлежит автомобиль «Ниссан-Кашкай» 2016 года выпуска.

Экс-депутат Анна Канопацкая в декларации указала доход в Br47,7 тыс, квартиру в Минске площадью 84,7 кв. м, административное помещение в Минске площадью 47,7 кв. метра, а также автомобиль «Лэнд-Ровер» 2017 года выпуска и 91 акцию ОАО «Пуховичский КХП».

Доход Светланы Тихановской за 2019 год составил Br15,7 тыс. (пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения). Недвижимости и автомобилей у Тихановской нет, однако она имеет доли в уставных фондах юрлиц: 49% — в ОДО «Студия КОМПАС», 49% — в ООО «Радуга развлечений». Ее супруг Сергей Тихановский в прошлом году заработал Br75 тыс. (заработная плата, доходы от краудфандинга, от индивидуальной предпринимательской деятельности). Ему также принадлежит квартира в Минске площадью 66 кв. м, жилой дом в 192 кв. м в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области, автомобили «УАЗ-31514» 2003 года выпуска и «Форд Мондео» 1994 года выпуска, а также доли в уставных фондах юрлиц: 51% — в ОДО «Студия КОМПАС» и 51% — в ООО «Радуга развлечений».

Согласно декларации председателя партии БСДГ Сергея Черечня, за прошлый год его доход составил Br96 тыc. (от договора купли-продажи). У Черечня нет недвижимости и автомобилей, однако ему принадлежат доли в уставных фондах юрлиц: 50% в ООО «Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс», 50% — в ООО «С58 Технолоджиз» и 50% — в ООО «Информационный Спектр».