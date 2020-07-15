Компания Google решила отменить ранее выпущенное исправление использование оперативной памяти в браузере Chrome 85 для устройств с Windows 10 на, так как оно вызывает высокую загрузку процессора.

С выпуском майского обновления для Window 10 компания улучшила использование оперативной памяти, заявив о том, что в браузере Edge использование ОЗУ снизилось на 27%. После чего это обновление решили использовать для оптимизации работы браузера Chrome.

Однако тесты показали, что улучшенная производительность памяти отрицательно влияет на загрузку ЦП, причем изменения приводят к снижению производительности ЦП от 10% до 13%. Команда Chrome начала отслеживать эту ошибку в начале этого месяца и теперь решила отключить эту функцию в браузере.

Команда Chrome провела тесты в бета-версии Chrome 84.0.4147.85, работающей на последней сборке Windows 10 19041.329, и заметила увеличение загрузки ЦП в среднем на 9,3%. Тесты также показали, что влияние было выше на компьютерах с более производительными ядрами. В ответе Microsoft признается, что ее собственное тестирование также показало снижение производительности процессора.

Компания добавила, что отключение этой функции по умолчанию предоставляет больше данных о снижении производительности и что она планирует пересмотреть эту функцию в будущем. Microsoft отметила, что снижение производительности ЦП слишком велико, чтобы игнорировать его.