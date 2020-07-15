Глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что нижняя точка падения цен на газ в Европе преодолена.

«Говоря о спотовых ценах на европейских хабах, есть основания полагать, что на сегодняшний день мы уже прошли нижнюю точку. Более устойчивой балансировки рынка можно ожидать начиная с четвертого квартала [2020 года], что обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ», — сказал Иванников, которого цитирует РБК.

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса на энергоносители спотовые цены на газ в конце мая достигли исторического минимума. На голландской торговой площадке TTF 22 мая цена газа опускалась до €2,35 за мегаватт-час (МВт·ч), что соответствует примерно $26,4 за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» по итогам 2019 года поставил в дальнее зарубежье 199,2 млрд. куб. м газа. По данным ФТС, в январе—мае экспорт трубопроводного газа из России («Газпром» его единственный поставщик) снизился на 23,3% — до 73 млрд. куб. м.