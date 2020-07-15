Международная федерация футбола (ФИФА) в среду опубликовала утвержденный календарь финальной стадии розыгрыша чемпионата мира по футболу, который пройдет зимой 2022 года в Катаре.

Турнир примут семь городов и восемь стадионов. Матч открытия турнира состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур в 11:00 по европейскому времени. Один его участник уже известен — это команда хозяев турнира.

Встречи группового этапа чемпионата мира-2022 будут начинаться в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 по европейскому времени, матчи заключительного тура группового этапа и игры плей-офф — в 16:00 и 20:00.

Время старта и арены для каждого матча будут выбраны после жеребьевки финальной части ЧМ-2022.

Групповая стадия продлится 12 дней и завершится 2 декабря, а уже на следующий день матчами 1/8 финала стартует игра на выбывание. Четвертьфиналы ЧМ-2022 намечены на 9-10 декабря, а полуфиналы — 13-14 декабря.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1283373744363315201?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283373744363315201%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsru.com%2Fsport%2F15jul2020%2Fmundial.html

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на 80-тысячном стадионе в городе Лусаил и начнется в 16:00. Днем ранее в Дохе разыграют бронзовые медали.