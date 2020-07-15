Как показывает практика, сегодня задержанным оказаться может каждый. Что делать, если ты попал под горячую руку ОМОНа, оказался в следственном изоляторе, на допросе и к тебе не пускают адвоката? «Народная Воля» попросила известного адвоката Александра Пыльченко буквально пошагово расписать инструкцию действий – от момента задержания до возможных сюрпризов в СИЗО.

От трех часов до трех суток

– На массовых мероприятиях, как правило, работают сотрудники ОМОНа, они задерживают в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, – говорит Александр Пыльченко. – Сроки административного задержания в таком случае не могут превышать трех часов.

Но если речь идет о нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, то гражданин может быть задержан на срок не более чем семьдесят два часа, поскольку санкция указанной статьи предусматривает в качестве административного взыскания административный арест либо депортацию. Исключение сделано для некоторых категорий граждан, в числе которых несовершеннолетние, беременные женщины, инвалиды I и II групп.

Когда можно требовать адвоката?

– Задержанное лицо наделено правом иметь защитника с момента объявления ему об административном задержании, – объясняет правовую азбуку Пыльченко. – Объявлением можно считать момент, когда вас насильно, помимо вашей воли, куда либо ведут или везут. Вряд ли в такой ситуации милиционер будет вам объявлять, что вы задержаны. Но можете полюбопытствовать.

Что писать в протоколе?

– После доставления в органы внутренних дел в отношении задержанного составляется протокол, – говорит адвокат. – С этим протоколом вас обязательно ознакомят. В нем вы и отразите свое отношение к задержанию и, если нужно, его обстоятельствам. Например, шел из магазина, общественный порядок не нарушал, разговаривал по телефону, схватили, водворили в автомобиль, приобретенные продукты выпали на тротуар, где и остались лежать, порвали рубашку, имеются ушибы; прошу пригласить адвоката.

До ознакомления с протоколом об административном правонарушении вам разъяснят ваши права. В протоколе, где говорится о разъяснении прав, укажите, что нуждаетесь в помощи адвоката.

Заполняйте все экземпляры протокола с указанием времени и ваших требований. Ваш защитник на основании этих сведений поможет составить жалобу, например, прокурору, который осуществляет надзор за исполнением законодательных актов при ведении административного процесса. Прокурор своим постановлением освобождает физическое лицо, незаконно подвергнутое административному задержанию.

Кого везут в следственный изолятор?

– В следственный изолятор водворяются лица, подозреваемые или обвиняемые

по уголовному делу, – напоминает Александр Пыльченко. – Они также имеют право на защиту с момента задержания. Поэтому во всех протоколах следует отражать свои требования, в том числе требование пригласить адвоката. До прихода защитника можно воспользоваться своим правом не свидетельствовать против себя.

На полчасика – только с адвокатом!

– Свидетель всегда может воспользоваться своим правом на юридическую помощь и явиться на допрос с адвокатом, – обращает внимание на важный момент А.Пыльченко. – Если вам заявляют, что это не допрос, а опрос, и присутствие адвоката не требуется, а закон не обязывает орган дознания выполнять ваши пожелания, вы вправе отказаться от опроса без адвоката, сославшись на статьи 27 и 62 Конституции.

Нередко граждане попадают в орган дознания, приняв вежливое предложение проехать вместе с ними на полчасика для объяснений. Не испытывая особого желания ехать и, естественно, не успев связаться с адвокатом, человек оказывается в органе дознания. Там он может провести целый день. Но это его выбор – добровольный. Тем, кто не желает оказаться в таком положении, необходимо поступать следующим образом. На вежливое предложение проехать вместе с ними на полчасика для объяснений следует также вежливо уточнить свой статус. И если вы свидетель, то согласуйте время и место опроса, свяжитесь при необходимости с адвокатом и добирайтесь до места разговора самостоятельно.

Если же вам такую возможность не предоставляют, а «берут под ручку» помимо вашей воли, то вы фактически задержаны и обладаете всеми правами, о которых я сказал раньше. Но для такого задержания у органа дознания должны быть основания.

Поэтому всегда помните о своих правах и реализуйте их. Вам не поможет адвокат, если вы боитесь заявить о своих правах!

Хочу только его!

– Можно ли потребовать вызвать адвоката, которому доверяешь, но с которым не заключен официальный договор? С момента задержания у вас есть право на защиту, – говорит Александр Пыльченко. – Но если у вас нет договора с конкретным адвокатом, то требовать именно его, естественно, вы не можете. Однако никто не запрещает просить родственников или знакомых заключить с адвокатом договор на вашу защиту и до его прихода воспользоваться своим правом не свидетельствовать против себя.

Если у вас есть предварительная договоренность с адвокатом, то можете просить орган дознания или расследования связаться с ним.

***

Газета «Народная Воля» № 55 (4513)