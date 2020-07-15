Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано российской стороной в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет возобновлено в ближайшие дни. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — отметил Роман Головченко.

Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных сроках открытия границы, премьер-министр Беларуси сказал: «Конкретно пока не называют, просят подождать официального решения».