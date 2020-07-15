Причиной для такого решения стало отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими выборами с белорусской стороны.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не планирует направлять в Беларусь наблюдателей на предстоящие президентские выборы, об этом говорится в сообщении БДИПЧ ОБСЕ, солбщает Sputnik.

«Директор БДИПЧ ОБСЕ проинформировала министерство иностранных дел Беларуси о том, что отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими президентскими выборами не позволяет БДИПЧ наблюдать за текущими выборами», — пояснили в Бюро.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировано пять кандидатов в президенты, при этом двум претендентам — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — в регистрации отказали. С сегодняшнего дня в республике начался период предвыборной агитации.

Ранее наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ всегда посещали президентские выборы. Еще на прошлой неделе в Бюро не было принято решение, планируются ли в случае получения приглашения направлять наблюдателей в Беларусь.

В начале июля стало известно, что Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет отправлять своих наблюдателей на выборы в Беларусь в этом году.

«Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но ПА ОБСЕ уже сказала, что они не смогут направить к нам своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией», – заявил председатель парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Ранее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявлял о готовности направить наблюдателей в Беларусь, при этом отмечал и возможные сложности при этом, также связанные с пандемией.

На данный момент аккредитацию на наблюдение за выборами получают национальные наблюдатели, их уже более 33,5 тысяч.