Штаб Виктора Бабарико проинформировал о своих действиях после решения Центризбиркома о нерегистрации политика кандидатом в президенты.

Соответствующая жалоба будет подана в Верховный Суд. Каждый избиратель, который не согласен с решением ЦИК, может подать персональную жалобу в комиссию. Штабом предполагается организовать миллион таких жалоб. В то же время Максим Знак, юрист из инициативной группы Бабарико, на прошедшей 14 июля пресс-конференции подчеркнул, что они не призывали людей выходить на улицы для протеста в связи с отказом в регистрации.

Команда Бабарико определилась с направлениями своих действий. Во-первых, способствовать тому, чтобы выборы прошли как можно прозрачнее. В частности, в рамках инициативы «Честные люди». Предлагается установить на избирательных участках видеокамеры, разрешить фотографировать журналы учета избирателей.

Во-вторых, планируется широко использовать право на агитацию. Активисты штаба рекомендуют всем своим сторонникам как можно большему кругу людей разъяснить сегодняшнюю ситуацию.

В-третьих, все избиратели призываются проголосовать 9 августа.