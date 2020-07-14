В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам

В Минске задержаны журналисты Еврорадио Михась Ильин и Артем Майоров, Свабоды – Алесь Пилецкий, которые вели прямой репортаж из центра города. В Гомеле — корреспонденты «Сильных новостей» Елена Пужинская и Марина Дробышевская.

В столице стражами порядка перекрывается центр, задерживают прохожих.

В Минске мужчину, которому стало плохо с сердцем, забрала скорая помощь. Его увезли в 6-ю больницу.

Люди выходят на улицу в разных районах.

Видео из Бреста:

Видео из Гродно:

На сайте spring96.org постоянно обновляется информация о задержанных милицией в разных городах страны. В списке – Минск, Гомель, Брест, Пружаны, Солигорск, Бобруйск.