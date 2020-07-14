Минск, 14 июля 2020 года

В Минске задержаны журналисты Еврорадио Михась Ильин и Артем Майоров, Свабоды – Алесь Пилецкий, которые вели прямой репортаж из центра города. В Гомеле — корреспонденты «Сильных новостей» Елена Пужинская и Марина Дробышевская.

В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам
Проспект Независимости в Минске в районе Октябрьской площади перекрыли

В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистамВ столице стражами порядка перекрывается центр, задерживают прохожих.

 

В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам

В Минске мужчину, которому стало плохо с сердцем, забрала скорая помощь. Его увезли в 6-ю больницу.

В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистамЛюди выходят на улицу в разных районах.

В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам
Минск, Грушевка
В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам
Брест, 14 июля 2020 года. Фото: Стас Коршунов, TUT.BY
В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам
Гомель, 14 июля 2020 года. Фото: Елена Бычкова, TUT.BY
В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам
Гомель, 14 июля 2020 года
В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам
Несколько человек вышли на улицы с плакатом даже в Ружанах. Кажется, впервые в истории этого города. 14 июля 2020 года
В Беларуси начались задержания людей милицией. Достается журналистам
Гомель, 14 июля 2020 года

Видео из Бреста:

Видео из Гродно:

На сайте spring96.org постоянно обновляется информация о задержанных милицией в разных городах страны. В списке – Минск, Гомель, Брест, Пружаны, Солигорск, Бобруйск.

 

 

 

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