Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого Центризбирком отказался регистрировать кандидатом в президенты Беларуси, заявил, что подаст в международные суды данные о нарушениях в ходе избирательной кампании.

«Мы смогли зафиксировать все юридические нарушения, к которым прибегает власть для того, чтобы фальсифицировать выборы. Мы предадим эти заключения вместе со списком тех людей, которые принимали участие в фальсификации выборов, и в международные суды, и международные организации», — сказал Цепкало в ходе видеообращения.

Он подчеркнул, что «их имена будут обязательно опубликованы на различных порталах». «Чтобы и они сами, и их дети, и их внуки могли видеть и гордиться — я говорю в кавычках — теми людьми, которые участвовали в фальсификации волеизъявления белорусских граждан», — подчеркнул политик.

«Я знаю как после войны бегали дети и родственники некоторых коллаборантов, которые сотрудничали с фашистской Германией во время оккупации Беларуси. Как бегали по архивам и просили удалить информацию. И я представляю, как будут бегать дети и внуки тех, кто сегодня идет на нарушение белорусского закона, кто идет на самое большое преступление — преступление против белорусского народа. Кто готов ради того, чтобы прислужиться у этой власти, идти на фальсификацию выборов и в конечном счете на измену народу Беларуси, на государственную измену. Потому что высшим источником государственной власти в Беларуси по Конституции является народ», — резюмировал Цепкало.

Как сообщалось, во вторник Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты.