Претендентка на президентский пост Анна Канопацкая возмущена тем, как накануне судили в Гродно координатора ее инициативной группы Ежи Григенча. Он был приговорен к 10 суткам ареста за участие в акции «Цепь солидарности».

Она с сожалением констатирует, что не получилось общими усилиями «направить судебный процесс в рамки действующего законодательства», а также заявляет, что «власть сегодня не разрешает людям открыто выражать своё мнение и ограничивает их в конституционных правах».

Политик считает, что это недопустимо, тем более – в период избирательной кампании. Она отмечает, что члены ее инициативной группы были задержаны или оштрафованы за участие в мирных пикетах в Минске, Гродно, Витебске.

«Приходится с сожалением констатировать, что правосудие в Беларуси сегодня практически уничтожено, а правоохранительные органы превращены в инструмент расправы с противниками правящего режима», – пишет Канопацкая на своей странице в Фэйсбуке в интернете.