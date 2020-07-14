Перед Центризбиркомом пролетающая птица бросила мертвую мышь

Перед зданием Центризбиркома, где проходило заседание по регистрации кандидатов в президенты Беларуси, пролетающая птица бросила мертвую мышь.

Как передает агентство «Интерфакс-Запад», птица, предположительно ястреб-пустельга, бросила мертвого грызуна прямо перед входом в Дом правительства, где располагается ЦИК. После того, как птица выронила добычу, она начала биться в окна здания и только потом улетела.

Согласно восточному календарю, 2020 год — год Крысы (Мыши). По народным поверьям, мертвое животное перед зданием сулит беды и неудачи.