Милиция готовится принять все меры, чтобы люди не собирались на улицах. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Предупреждаем о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях», – информирует милицейское обращение, размещенное в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В нем также говорится, что сотрудники силового ведомства примут «все меры» по пресечению противоправных действий.

Милицейские чиновники призывают белорусов не поддаваться призывам «ряда интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь» собраться на улицах городов для несанкционированных акций.

МВД требует от белорусов не собираться на улицах
Автозак на улице Гвардейской в Минске. Фото: Twitter / @AlexeiSrebniak

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