МВД требует от белорусов не собираться на улицах

«Предупреждаем о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях», – информирует милицейское обращение, размещенное в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В нем также говорится, что сотрудники силового ведомства примут «все меры» по пресечению противоправных действий.

Милицейские чиновники призывают белорусов не поддаваться призывам «ряда интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь» собраться на улицах городов для несанкционированных акций.