Кто в Африке покупает белорусскую продукцию

Как Египет уступил звание главного покупателя.

По итогам первых четырех месяцев 2020 года его обошло другое государство Магриба – Марокко. Но несмотря на существенное сокращение поставок в Египет, который является одним из главных плацдармов торговой экспансии Беларуси в Африке, страна почти сумела сохранить совокупные объемы своего экспорта на этом континенте.

Как подсчитало Завтра твоей страны на основании данных Национального статистического комитета Беларуси, по итогам января-апреля объем экспорта в 16 стран Африки составил 118 млн долларов. Это немногим меньше того объема, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года (121,5 млн долларов). При этом экспорт сократился только в четыре государства из этого списка.

Одной из этих четырех стран стал ключевой партнер Беларуси в Африке – Египет. Поставки на местный рынок уменьшились более чем наполовину — с 37,7 млн долларов в январе-апреле 2019 года до почти 17 млн долларов в этом же периоде 2020 года. Также сократились (в деньгах) отгрузки в Сенегал, Алжир и Кот-д’Ивуар.

На первое место по закупкам товаров из Беларуси в этом году вышло Марокко. Экспорт в эту страну Магриба в рассматриваемый период вырос на 8,5% и составил почти 17,5 млн долларов. Ключевой экспортной позицией Беларуси в Марокко являются калийные удобрения.

Лидерами по приросту экспорта стали Зимбабве (в 71 раз), Тунис (в 13 раз), Камерун (в 10 раз) и Бенин (в 4,6 раза).

Совокупное сальдо внешнеторгового баланса Беларуси с шестнадцатью африканских торговых партнеров составило 63,7 млн долларов. С 14 из них Беларусь торговала в плюс. Исключением стали Кения, которая является традиционным поставщиком цветов на белорусский рынок, и Южная Африка.