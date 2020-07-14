Герцогиня Кембриджская разозлила своих поклонников, появившись на публике в дорогом платье, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон встретилась с британскими семьями в честь запуска образовательной онлайн-платформы Tiny Happy People корпорации BBC для детей до 4 лет, однако публику смутил выбор наряда герцогини.

Супруга принца Уильяма надела на встречу наряд британского дизайнера Emilia Wickstead за 1,5 тысячи фунтов, поэтому многим показалось, что он неуместен для такого мероприятия. Также многим показалось, что выглядит платье ужасно.

На Кейт Миддлтон было черное платье в пол, украшенное принтом в крупный белый горох. Герцогиня дополнила образ бежевыми босоножками-эспадрильями.

Пользователи раскритиковали Миддлтон в комментариях к опубликованному материалу.

«Платье за 1500 фунтов выглядит, как одежда на один раз. Ужасно», «Она вообще не знает, что такое реальная жизнь! Как можно появиться на таком мероприятии в дорогостоящем наряде?», «Кэтрин пытается скрыть седину новым цветом волос», «Сколько ей лет? Такое платье подойдет только бабушкам – пустая трата денег», «1500 фунтов за платье? Это отвратительно», – высказали мнение пользователи.

Кроме того, некоторые раскритиковали герцогиню за то, что она пошутила о своих детях, назвав их прожорливыми. Пользователи посчитали, что это лицемерие, поскольку вряд ли она сама готовит для детей, этим занимаются повара дворца.

Фото: PA