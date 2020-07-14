Решения в отношении них приняты на заседании ЦИК 14 июля 2020 года.

Андрей Дмитриев на заседании Центризбиркома заявил, что идет в президенты, так как Беларуси нужен новый руководитель. Он сказал, что Цепкало и Бабарико таже достойны были регистрации, а также призвал освободить политических заключенных и отозвать заявление Ермошиной на Сергея Тихановского.

Сергей Черечень сказал, что его команда очень хорошо отработала на этапе сбора подписей. На сегодняшний день участвовать дальше в выборах – решение его и его сторонников, с которыми он советовался: сняться с выборов или продолжить кампанию. Таким образом он ответил на вопрос Ермошиной о его якобы нерешительном поведении в предвыборной кампании.