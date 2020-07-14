Кандидаты в Президенты Беларуси выступят по радио и ТВ по два раза. Где и когда состоится трансляция, определили путем жеребьевки во время заседания Центральной избирательной комиссии 14 июля, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, зарегистрированным кандидатам в Президенты Беларуси предоставляется возможность дважды выступить в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» и дважды — в эфире первого канала белорусского радио.

Андрей Дмитриев сможет выступить по радио 20 июля с 8:30 до 9:00 и 29 июля с 8:00 до 8:30, в ТВ-эфире — 21 июля 18:30 до 19:00 и 28 июля с 17:30 до 18:00.

Анна Канопацкая расскажет о своей программе по радио 22 июля с 8:00 до 8:30, 27 июля с 8:00 до 8:30, в ТВ-эфире — 21 июля с 17:30 до 18:00 и 28 июля с 18:30 до 19:00.

Светлана Тихановская выступит по радио 20 июля с 8:00 до 8:30, 29 июля с 8:30 до 9:00, в телевизионном эфире — 21 июля с 17:00 до 17:30 и 28 июля с 18:00 до 18:30.

Сергей Черечень может обратиться к избирателям по радио 22 июля с 8:30 до 9:00, 27 июля с 8:30 до 9:00, в эфире телеканала «Беларусь 1» — 21 июля с 18:00 до 18:30, 28 июля с 17:00 до 17:30.