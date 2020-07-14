Отказав регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси, власти страны подорвали демократичность грядущих президентских выборов, заявили в ЕС.

Отказ зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси ограничил возможность для граждан страны изъявить свою волю и подрывает демократичность выборов. Об этом говорится в заявлении верховного представителя по внешней политике ЕС Жозепа Борреля, опубликованного во вторник, 14 июля, передает DW.

«Произвольное исключение кандидатов ограничивает возможность для людей в Беларуси изъявить свою волю и подрывает соответствие стандартам и демократический характер выборов», — заявил Боррель. «Отказав в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, власти Беларуси не справились с обеспечением настоящего конкурентного политического соперничества», — добавил дипломат.

Боррель напомнил, что недостаточную прозрачность проверки подписей, собранных кандидатами в президенты, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ критиковало и ранее, в 2010 и 2015 годах.

«Законодательные требования для регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для участия в выборах, что противоречит обязательствам перед ОБСЕ», — добавил глава дипломатии ЕС. Он сожалеет, что рекомендации БДИПЧ так и не были реализованы Минском. «ЕС ожидает от Беларуси незамедлительного официального приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами», — отметил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но предупредил, что права человека и демократия остаются решающими факторами, определяющими политику Брюсселя в отношении Минска. Потому он призвал власти Беларуси уважать права граждан страны на высказывание своего мнения и на мирные собрания.