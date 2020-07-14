Во время онлайн-конференции «Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе» 13 июля первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал, как будет действовать милиция во время избирательной кампании.

Замглавы МВД констатировал, что милиционеры подверглись “травле” после задержания блогера Сергея Тихановского.

“Единственное, что они могут, — вот так вот мерзко и подленько оставлять свои комментарии, исподтишка угрожать или оскорблять членов семьи сотрудника”, — считает Геннадий Казакевич и рассказал, для примера, про задержания автора нелицеприятных высказываний про активистку БРСМ.

“В преддверии выборов применяются все способы, в том числе и информационные технологии, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Мы это видим, анализируем, отслеживаем и пресекаем”, — поделился информацией заместитель министра внутренних дел.

“Каждый такой диванный «тролль» и виртуальный боец должен быть готов к тому, что после очередного призыва, комментария, письма, содержащего угрозы, оскорбления и клевету в любой форме, мы его найдем и привлечем к уголовной или административной ответственности”, — пообещал Геннадий Казакевич.

“Особо хочу подчеркнуть, что наша деятельность в информационном поле не имеет ничего общего с подавлением инакомыслия или свободы слова. Более того, мы с уважением относимся к тем гражданам, которые, не скрывая себя, высказывают свое видение будущего развития нашей страны. Но мы не потерпим оскорблений, угроз госслужащим, членам избирательных комиссий, журналистам, общественным активистам, а уж тем более сотрудникам и членам их семье”, — уточнил замминистра МВД.

При этом Геннадий Казакевич пообещал не блокировать мессенджер Telegram. Но заверил, что в МВД умеют блокировать отдельные сайты.

“Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам”, — похвалился замминистра МВД.

Все, что говорил Геннадий Казакевич, вы можете посмотреть сами: