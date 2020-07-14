Организаторы гражданской инициативы обозначили свою позицию после принятого 14 июля Центризбиркомом решения о регистрации (нерегистрации) кандидатами в президенты Беларуси претендентов, опубликовав соответствующее заявление в интернете.

Они отмечают, что не собираются вдаваться в юридические моменты решения ЦИК, который не зарегистрировал претендента, получившего наибольшую поддержку избирателей на стадии сбора подписей.

Авторы заявления предполагают, что действия властей направлены на формирование у белорусов чувства бессилия и неверия в то, что что-то можно изменить.

Они призывают всех прийти на выборы 9 августа. «Каждый из нас обязан высказаться в качестве избирателя. Быть ли наблюдателем – решать каждому», – обозначена позиция платформы.

Цель гражданской инициативы «Честные люди» – обеспечение права каждого человека на свободное участие в честных выборах и получение правдивой информации о них.