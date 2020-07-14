Как сообщают представители компании «ИНТЕРСИТИ», начало чартерной программы в Тунис вновь отодвигается.

Корректировки в полетной программе связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус. Очередное обновление «зеленого списка» произойдет предположительно 15 июля.

Первоначально консолидатор рейса, компания «ИНТЕРСИТИ» планировала осуществлять рейсы с 28 июня, затем с 5 июля и с 16 июля.

На днях белорусский Минздрав отменил обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из Туниса.