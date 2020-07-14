Более 100 организаций по всему миру призывают принять новое право человека – право жить на здоровой планете

13 июля более 100 общественных организаций, в том числе белорусская природоохранная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), призвали ООН добавить новую статью во Всеобщую декларацию прав человека — о всеобщем праве на здоровую окружающую среду. Если призыв будет услышан, это станет первой поправкой к декларации с момента ее появления в 1948 году!

Крупнейшая природоохранная ассоциация мира BirdLife International запустила кампанию #1Planet1Right, чтобы достичь этой цели.

К кампании присоединились другие общественные организации, такие как ClientEarth и Global Pact for Environment (Глобальный договор об охране окружающей среды). Кроме того, кампанию поддержал доктор Дэвид Бойд, специальный докладчик ООН по правам человека и охране окружающей среды.

Организаторы кампании #1Planet1Right в День Земли направили письмо Антониу Гутерришу, Генеральному секретарю ООН, с официальным запросом о закреплении нового права человека, а также запустили глобальную петицию.

Согласно данным ВОЗ 23% всех смертей в мире связаны с нарушением и разрушением природной среды, сотни миллионов человек страдают от заболеваний, связанных с нездоровой окружающей средой. Изменение климата приводит к более частым и сильным ураганам, засухам, лесным пожарам и повышению уровня моря, что угрожает жизни миллиардов людей. Причины пандемии COVID-19 коренятся в утрате биологического разнообразия и нелегальной торговле дикими животными. Новое право поможет учесть как проблемы биоразнообразия, так и проблемы изменения климата при глобальном «зеленом» восстановлении, в котором нуждается наш мир для того, чтобы вернуть общество на былые позиции после пандемии.

Кампания #1Planet1Right призывает ООН проголосовать за включение права на здоровую окружающую среду в Совете по правам человека ООН, Генеральной Ассамблее ООН, а также в ходе Саммита ООН по биоразнообразию, который состоится в середине сентября 2020 года, чтобы в конечном итоге включить право на здоровую окружающую среду во Всеобщую декларацию прав человека к 2023 году.

Все страны мира должны признать право на чистую планету

«Право жить на здоровой планете как общепризнанное право человека станет мощным дополнением к имеющемуся инструментарию для спасения планеты, – считает доктор Дэвид Бойд, специальный докладчик ООН по правам человека и охране окружающей среды.

– Право на здоровую окружающую среду, уже закрепленное в законодательстве разных стран, обеспечивает основу для серьезного прогресса. Сейчас нужно не упустить момент глобального экологического кризиса и добиться признания этого права Организацией Объединенных Наций. Тогда этим правом сможет воспользоваться любой человек в любой точке мира. Если все страны мира признают право человека жить на здоровой планете, оно может стать самым важным правом человека XXI века».

Людям нужны одинаковые условия

«Здоровье нашей планеты – это наше здоровье, – говорит Патрисия Сурита, руководитель BirdLife International.

– Если наша планета болеет, болеем и мы. И сегодня наша планета тяжело больна. Выживанию человечества уже угрожает кризис климата и биологического разнообразия, а пандемия подтолкнула нас еще ближе к краю пропасти. Чтобы измениться, чтобы спасти общество, первым делом необходимо сделать так, чтобы у всех людей была одинаковая точка отсчета – каждому необходимо гарантировать право жить на здоровой планете».

Дикая природа нужна землянам

«Минприроды, АПБ и другие общественные и государственные природоохранные организации защищают дикую природу, но не для инопланетян, – подчеркивает Александр Винчевский, директор АПБ – национального партнёра BirdLife International в Беларуси.

– Дикая природа нужна землянам, человечеству, чтобы жить долго, счастливо и здорово!»

Здесь можно подписать петицию, чтобы право на здоровую окружающую среду стало всеобщим!