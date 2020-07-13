«Король ужасов» продал права на экранизацию трех рассказов по доллару за каждый.
Всего в сборник Стивена Кинга «Если кровоточит» входит четыре произведения, сообщает портал piter.tv.
Netflix и Blumhouse решили экранизировать три из них. Речь идет о следующих повестях.
1. «Крыса».
2. «Телефон мистера Хэрригана».
3. «Жизни Чака».
Стивен Кинг пока не продал последнее произведение под названием «Пусть истечёт кровью». Но некоторые СМИ пишут, что пока о покупке думает НВО. Тем временем в Беларуси собирают снять киноленты по книгам Виктора Мартиновича и Андрея Горвата.