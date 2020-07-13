В Казахстане в понедельник, 13 июля – день Национального траура.

В полдень по местному времени состоялась минута молчания, передает корреспондент «МИР 24».

День траура наступил в полночь. По всей республике, а также на зданиях дипломатических посольств приспустили государственные флаги. Память погибших казахстанцы почтили минутой молчания. Сегодня ровно в 12 часов дня по времени Нур-Султана. День национального траура объявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с телеобращением к гражданам Казахстана 8 июля этого года.

«Я выражаю соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца», – заявил глава государства.

Сегодня отменены все развлекательные мероприятия и передачи в эфире телеканалов. В крупных мечетях имамы прочитают поминальные молитвы. Выразил соболезнования родным и близким погибших первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей: отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг… Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас. В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами», – сказал Назарбаев.

Сегодня президент Токаев присвоил звание Герой труда двум врачам посмертно. Это заведующий отделением городской многопрофильной больницы в городе Кокшетау Олег Исаев и главврач Актюбинской областной клинической инфекционной больницы Калихан Козбагаров.

Первый случай COVID-19 в Казахстане зарегистрирован 13 марта текущего года. А спустя две недели поступило сообщение о первой смерти. Умерла 64-летняя женщина. В республике на два месяца объявили режим чрезвычайного положения.

Во время очередной волны коронавируса произошла вспышка заболеваемости. Сегодня зарегистрировано 58 тысяч зараженных. Поэтому в республике вновь ужесточили карантинные меры.