Однако его члены, на всякий случай, продолжают собирать заявления в Центризбирком и в Верховный Суд от тех граждан, чьи подписи в поддержку политика на данный момент территориальные избирательные комиссии забраковали.

По информации, прозвучавшей 13 июля в видеоконференции, в которой участвовали Цепкало и члены его инициативной группы, 94% неучтенных подписей за выдвижение его в кандидаты на пост главы государства были забракованы из-за того, что в территориальных комиссиях усомнились в том, что даты их проставления заполняли сами подписанты.

Инициативной группой Цепкало было сдано около 160 тыс. подписей. Из них чуть более половины были забракованы. Тех, что остались в активе политика, не хватает для его регистрации кандидатом в президенты. Для этого необходимо 100 тыс. подписей.

Как отметили в штабе, главная задача – отвоевать подписи, по которым вопросов у комиссий меньше всего. Их порядка 40 тыс. Этого, понятно, хватит для регистрации.

Как отметил сам Валерий Цепкало, при взаимодействии с Центризбиркомом стало ясно, что никто не ставит под сомнение те 160 тыс. подписей, которые собрала его инициативная группа, то, что за ними – конкретные люди. По его мнению, главный вопрос – увидит ли государство этих людей, или в этом деле окажутся важнее точка или запятая, которые якобы вызывают сомнение.