"Шахтер" укрепил лидерство

Сыграны матчи 17-го тура в сильнейшем дивизионе чемпионата Республики Беларусь по футболу.
«Витебск» — «Неман» (Гродно) 0:0
Голы: 1:0 — Бахар, 26;
РЦОР БГУ (Минск) — «Рух» (Брест) 1:8
Голы: 0:1 — А.А.Концевой, 13; 0:2 — Гречихо, 31; 0:3 — Рахманов, 40; 0:4 — Шевченко, 43; 0:5 — Мигунов, 62; 0:6 — А.А.Концевой, 65; 0:7 — А.А.Концевой, 77; 1:7 — Мухамедов, 83; 1:8 — Никифоренко, 86.
Шахтер (Солигорск) — «Городея» 4:1
Голы: 1:0 — Антич, 7; 2:0 — А.Архипов, 38; 3:0 — Иванович, 40; 3:1 — С.Архипов, 50; 4:1 — Яхшибоев, 83;
БАТЭ (Борисов) — «Славия-Мозырь» 1:1
Голы: 1:0 — Барановский, 73; 1:1 — Чухлей, 76;
«Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 2:1
Голы: 0:1 — Капленко, 7; 1:1 — Ковель, 10; 2:1 — Глебко, 50;
«Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район) 3:1
Голы: 1:0 — Ложкин, 21; 2:0 — Ложкин, 35; 3:0 — Джигеро, 78; 3:1 — Макась, 90.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|Шахтер
|17
|9
|6
|2
|29-9
|33
|2
|БАТЭ
|17
|9
|4
|4
|30-18
|31
|3
|Неман
|16
|9
|3
|4
|22-13
|30
|4
|РЦОР БГУ
|17
|9
|2
|6
|24-23
|29
|5
|Динамо-Брест
|16
|8
|2
|6
|31-20
|26
|6
|Динамо-Минск
|17
|8
|2
|7
|21-13
|26
|7
|Торпедо-БелАЗ
|17
|7
|5
|5
|21-20
|26
|8
|Рух
|17
|6
|7
|4
|23-14
|25
|9
|Ислочь
|17
|7
|2
|8
|19-23
|23
|10
|Витебск
|17
|5
|8
|4
|17-18
|23
|11
|Славия-Мозырь
|17
|6
|4
|7
|21-29
|22
|12
|Слуцк
|16
|5
|3
|8
|19-26
|18
|13
|Городея
|17
|4
|4
|9
|15-28
|16
|14
|Минск
|15
|4
|3
|8
|17-28
|15
|15
|Смолевичи
|16
|3
|5
|8
|20-26
|14
|16
|Белшина
|17
|2
|4
|11
|14-35
|10