Сыграны матчи 17-го тура в сильнейшем дивизионе чемпионата Республики Беларусь по футболу.

«Витебск» — «Неман» (Гродно)  0:0

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Динамо-Минск» — «Минск»  1:0

Голы: 1:0 — Бахар, 26;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

РЦОР БГУ (Минск) — «Рух» (Брест) 1:8

Голы: 0:1 — А.А.Концевой, 13; 0:2 — Гречихо, 31; 0:3 — Рахманов, 40; 0:4 — Шевченко, 43; 0:5 — Мигунов, 62; 0:6 — А.А.Концевой, 65; 0:7 — А.А.Концевой, 77; 1:7 — Мухамедов, 83; 1:8 — Никифоренко, 86.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

Шахтер (Солигорск) — «Городея» 4:1

Голы: 1:0 — Антич, 7; 2:0 — А.Архипов, 38; 3:0 — Иванович, 40; 3:1 — С.Архипов, 50; 4:1 — Яхшибоев, 83;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

БАТЭ (Борисов) — «Славия-Мозырь» 1:1

Голы: 1:0 — Барановский, 73; 1:1 — Чухлей, 76;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 2:1

Голы: 0:1 — Капленко, 7; 1:1 — Ковель, 10; 2:1 — Глебко, 50;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район) 3:1

Голы: 1:0 — Ложкин, 21; 2:0 — Ложкин, 35; 3:0 — Джигеро, 78; 3:1 — Макась, 90.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Шахтер" укрепил лидерство

1 "Шахтер" укрепил лидерство Шахтер 17 9 6 2 29-9 33
2 "Шахтер" укрепил лидерство БАТЭ 17 9 4 4 30-18 31
3 "Шахтер" укрепил лидерство Неман 16 9 3 4 22-13 30
4 "Шахтер" укрепил лидерство РЦОР БГУ 17 9 2 6 24-23 29
5 "Шахтер" укрепил лидерство Динамо-Брест 16 8 2 6 31-20 26
6 "Шахтер" укрепил лидерство Динамо-Минск 17 8 2 7 21-13 26
7 "Шахтер" укрепил лидерство Торпедо-БелАЗ 17 7 5 5 21-20 26
8 "Шахтер" укрепил лидерство Рух 17 6 7 4 23-14 25
9 "Шахтер" укрепил лидерство Ислочь 17 7 2 8 19-23 23
10 "Шахтер" укрепил лидерство Витебск 17 5 8 4 17-18 23
11 "Шахтер" укрепил лидерство Славия-Мозырь 17 6 4 7 21-29 22
12 "Шахтер" укрепил лидерство Слуцк 16 5 3 8 19-26 18
13 "Шахтер" укрепил лидерство Городея 17 4 4 9 15-28 16
14 "Шахтер" укрепил лидерство Минск 15 4 3 8 17-28 15
15 "Шахтер" укрепил лидерство Смолевичи 16 3 5 8 20-26 14
16 "Шахтер" укрепил лидерство Белшина 17 2 4 11 14-35 10

 

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