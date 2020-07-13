Об этом рассказала Светлана Тихановская, жена известного блогера и претендент в кандидаты в президенты, новостному ресурсу TUT.BY.

В карцер Тихановского поместили в пятницу, 10 июля. На следующий день после суда, где рассматривалась его жалоба за помещение в карцер предыдущие два раза.

— Я ходила к нему в пятницу, у меня приняли передачу. Видимо, в карцер поместили позже. Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет, мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор, я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни небритье — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер, — говорит Светлана Тихановская.

Супруга блогера отметила, что Сергей Тихановский держится мужественно, духом не падает и очень благодарит людей за поддержку в виде писем.

