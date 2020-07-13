В понедельник на последние слово обвиняемых по делу в суд Московского района пришли родственники и знакомые.

Защитник бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Втюрина просила суд возобновить судебное следствие по делу после его последнего слова в суде, передает Sputnik из зала суда в понедельник.

В пятницу Втюрин, которому прокурор попросил 14 лет лишения свободы, выступил с последним словом, в котором заявил, что признает вину полностью и раскаивается, а также просит прощения у родных и у президента Беларуси. Ранее в прениях гособвинение заявляло, что хотя он и писал явку с повинной, но вину в содеянном не признал.

Сегодня адвокат Втюрина заявила ходатайство о возобновлении судебного следствия и повторном допросе экс-замгоссекретаря. Все обвиняемые и адвокаты не были против, сторона гособвиненмя заявила суду, что не видит для этого оснований.

Суд, совещаясь на месте, отклонил ходатайство адвоката Втюрина и отказал в возобновлении судебного следствия. Втюрин хотел что-то пояснить, но судья не дал ему этой возможности, сказав, что суд его уже выслушал.

Сегодня выступают с последним словом в суда остальные обвиняемые — все они заявляют о раскаянии и просят суд не назначать им строгое наказание.

Прося суд о снисхождении при назначении наказания, обвиняемые просили учесть их искреннее раскаяние, наличие у них на иждивении детей, престарелых родителей, некоторые из низ говорили, что сами себя уже наказали, а так же о том, что им стыдно за содеянное перед обществом, родными и близкими.

Практически все обвиняемые заявили о том, что у них не было цели нанести государству ущерб. Все 15 обвиняемых с последним словом в суде уложились в полчаса. Суд удалился в совещательную комнату для написания приговора, который будет оглашен в 11:00 27 июля.