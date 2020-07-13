Сегодня во время онлайн-конференции первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что «интернет, как и воздух, нельзя запретить», и уточнил, что подписка на Telegram-канал не является ни административным нарушением, ни уголовным. При этом он разъяснил, на что в интернете реагирует милиция.

Как минимум двумя подписчиками телеграм-канала «Армия с народом» заинтересовалась милиция. TUT.BY спросил у МВД: неужели за подписку на телеграм-канал теперь предусмотрена ответственность? Что грозит человеку, если он состоит в разных Telegram-каналах? И на каком основании могут прийти к подписчику и провести осмотр квартиры?

По словам Геннадия Казакевича, первого заместителя министра внутренних дел, за подписку в нашей стране не предусмотрена ни уголовная, ни административная ответственность. Но человек должен отвечать за свои высказывания и призывы к массовым беспорядкам, как утверждает Казакевич, именно на это реагирует милиция.

Во время онлайн-конференции на экран вывели опросы и комментарии создателей канала «Армия с народом». Например, Сергей К. 1978 года рождения служил в органах внутренних дел, сейчас — охранник в магазине. Его комментарии Геннадий Казакевич назвал «бравадой».

— Цель группы — вывод людей по примеру 2010 года, — говорит Сергей Я., администратор канала «Армия с народом». — Свою вину осознаю и обещаю: больше такое не повторится.

По словам создателя этого канала, он призывал людей к «мирному решению вопроса», а комментарии тех, кто призывал к насилию, удалял. После того как были показаны несколько подобных видео, Геннадий Казакевич добавил:

— Сейчас проводится доследственная проверка.

В чем именно подозревают мужчин, осталось неясным.

Напомним, к минчанину Сергею Лукьянову 29 июня пришли люди в штатском, заявив, что они из милиции (позже из постановления стало известно, что это были сотрудники ГУБОПиК — Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. — Прим. TUT.BY). По словам Лукьянова, их было 5−7 человек. Милиция приходила по поводу того, что минчанин состоит в телеграм-канале «Армия с народом». Мужчину забрали в изолятор, а на следующий день он был признан виновным в неповиновении законным требованиям представителей органов правопорядка, а также оскорблении должностного лица при исполнении служебных полномочий и оштрафован на 50 базовых величин (1350 белорусских рублей).

Также известно о том, что сотрудники ГУБОП приходили еще к одному минчанину, который также считает, что причиной было то, что он является подписчиком телеграм-канала «Армия с народом». Мужчину вызвали с работы для участия в осмотре жилища правоохранителями. При этом у него был изъят компьютер для «проверки материалов».