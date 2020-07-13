В Гродно планируют создать лоукост-авиакомпанию. Об этом сообщил в программе «Неделя» в эфире телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

«Мы задумались о создании второй белорусской, более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого рассматриваем гродненский аэропорт, и компанию планируется создать в Гродно. В ближайшее время будем принимать решение по развитию данного направления», — отметил глава ведомства.

Алексей Авраменко подчеркнул, что Беларусь открыта для сотрудничества с лоукост-авиакомпаниями. «У нас уже было подписано одно соглашение и решение было принято, но все приостановилось. Надеюсь, восстановим переговоры. Конечно, мы активно приглашаем лоукост-компании для загрузки наших областных аэропортов. Но при этом надо выстраивать свою схему и в Гродно. Это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим, в Израиль, и выстраивать маршруты в этом направлении», — считает министр.