С Шейном Принсом, Франсисом Паре и Дэнни Тэйлором достигнута договоренность о заключении новых контрактов. Игроки согласились на понижение зарплаты, сообщает официальный сайт «зубров».

— Это ни в коем случае не значит, что Шейн, Фрэнк и Дэнни не оправдали наших надежд и не отработали те деньги, на которые мы с ними договаривались изначально. Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты. Это касается, в том числе, контрактов с некоторыми хоккеистами, — объяснил решение генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. — Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе, хорошо, что они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Это показывает их мотивацию играть в «Динамо» и в национальной сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира.

Шейн Принс пополнил состав «Динамо» перед сезоном 2019/20. Нападающий, ранее выступавший в «Сибири», провел в Минске свой самый удачный пока год в КХЛ, сыграв 55 матчей и набрав 29 (12+17) очков. Это позволило Принсу стать третьим бомбардиром «Динамо».

Франсис Паре также стал одним из новобранцев предыдущего сезона. Его статистика — 20 (11+9) баллов.

Дэнни Тэйлор присоединился к «зубрам» по ходу чемпионата и провел всего 20 матчей, с коэффициентом надёжности 3.98. Отметим, что для вратаря минувший сезон стал вторым в рядах «Динамо». Прежде Дэнни становился одним из наиболее заметных действующих лиц в сезоне 2014/15, когда динамовцы вышли в плей-офф, набрав 100 очков в регулярном первенстве.

Ранее главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров в интервью высказал заинтересованность в получении Принсом, Паре и Тэйлором белорусского гражданства с целью приглашения его в национальную команду нашей страны. Отметим, для того, чтобы выступить на чемпионате мира в Минске, всем троим необходимо пройти карантин, отыграв в составе «Динамо» второй сезон.