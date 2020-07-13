Защитник Дмитрий Лаевский рассказал, что пришлось предпринять, чтобы «нормально поговорить» со своим клиентом.

В понедельник состоялась встреча претендента в президенты, который находится в СИЗО КГБ, со своим адвокатом.

– Неравнодушные люди заняли для нас очередь на посещение еще в воскресенье днем, менялись через какое-то время, стояли всю ночь. В итоге мы были первыми и смогли нормально поговорить с клиентом, – делится Дмитрий Лаевский после встречи с Виктором Бабарико. – Он впечатлен тем, что люди стояли в очереди до утра, мерзли под дождем и ветром, он очень благодарен за такую поддержку.

Адвокат сообщил, что в следственном изоляторе они обсудили, кроме прочего, ряд жалоб, поданных на прошлой неделе Генпрокурору, другие рабочие вопросы.

Интересная деталь: «спецрасследование» ОНТ, которое транслировалось 9 июля, Виктор Дмитриевич не увидел, поскольку в это время в камере были неполадки с телевизором в камере.

– Такую реакцию техники мы оцениваем положительно, – шутит защитник.