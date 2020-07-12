В ООН призвали извлечь уроки из геноцида в Сребренице и пресекать все проявления ненависти

11 июля 2020 года была 25-я годовщина трагических событий в Сребренице. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и 17 независимых ооновских экспертов назвали массовые убийства в этом городе самым ужасным зверством на территории Европы, совершенным с момента окончания Второй мировой войны. Они призвали извлечь уроки из этой трагедии, искоренять все проявления ненависти, бороться с дискриминацией и добиваться примирения в постконфликтных странах.

25 лет назад, 11 июля 1995 года, армия боснийских сербов захватила мусульманский анклав Сребреница. Солдаты отделили мальчиков и мужчин от остального населения и расстреляли около восьми тысяч человек.

«Геноцид в Сребренице был самым страшным злодеянием на европейской земле со времен Второй мировой войны», – говорится в послании Генерального секретаря ООН.

17 экспертов ООН по правам человека в своем заявлении подчеркнули, что этот геноцид стал кульминацией проявлений нетерпимости, дискриминации и насилия.

«Геноцид в Сребренице стал результатом четырехлетней кампании дискриминации и проявлений враждебности, принудительной депортации, произвольных задержаний, пыток, насильственных исчезновений, систематического сексуального насилия и массовых убийств. Все это привело к гибели более 8 тысяч мужчин и мальчиков, в основном боснийских мусульман. Международное сообщество не смогло защитить этих людей в Сребренице…», – говорится в заявлении экспертов.

Согласно Международному Суду и Международному уголовному трибуналу по бывшей Югославии, массовые убийства боснийских мусульман в Сребренице, которые совершались армией Республики Сербской, являются актом геноцида. Осажденный город должен был стать убежищем для людей из близлежащих деревень, которые спасались от преследований. 16 апреля 1993 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 819, требующую от всех сторон рассматривать «Сребреницу и ее окрестности как безопасную зону, в которой не должно быть никаких вооруженных нападений или любых других военных действий». Однако эти требования были проигнорированы. ООН не смогла тогда предотвратить этот геноцид.

25 лет спустя Генеральный секретарь ООН призвал почтить память убитых. Глава ООН настоятельно рекомендовал добиваться примирения, опирающегося на взаимное сочувствие и понимание.

Гутерриш уверен, что для примирения необходимо признать акт геноцида в Сребренице и не прославлять осужденных военных преступников, а также не возлагать вину за трагедию на целые общины.

Генеральный секретарь и эксперты ООН призвали не допускать подобных зверств в будущем, бороться с проявлениями ненависти в регионе и повсюду в мире.

«Геноцид – это не спонтанное явление. Он возникает там, где нет преград, где не пресекают проявления нетерпимости, дискриминации и насилия. Геноцид – это кульминация санкционированной ненависти, поощряемой в той или иной среде, когда сначала среди людей распространяют страх, а затем ненависть», – говорится в заявлении 17 экспертов.

Его авторы выразили глубокую тревогу по поводу того, что в нашем взаимосвязанном, технологически продвинутом и разнообразном мире все еще сильны проявления расизма, ксенофобии и стигматизации. Сегодня по-прежнему в любой ситуации, по их словам, ищут «козлов отпущения». «Все это дестабилизирует или даже разрушает общества, тяжело сказывается на жизни людей во всем мире», – предупредили международные эксперты.