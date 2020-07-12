Суду Московского района города Минска придется рассматривать жалобу инициативной группы претендента в кандидаты в президенты по поводу почти 200000 не признанных действительными подписей в поддержку Виктора Бабарико.

Штаб политика не удовлетворил полученный из ЦИК ответ по этому вопросу. В нем утверждается, что «количество установленных территориальными комиссиями достоверных и учтенных подписей имеет правовое значение в случае, когда их в целом по республике менее 100 тысяч, и это служит основанием для отказа Центральной комиссией в регистрации лица кандидатом в президенты».

Юристы, работающие в команде Бабарико, попытаются в суде доказать, что значение имеет подпись каждого гражданина.

Инициативной группой политика было сдано в территориальные комиссии около 365 000 подписей за его выдвижение в кандидаты а президенты.