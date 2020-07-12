Многоуровневый светодиодный пол и экраны с разрешением 4К: в Витебске монтируют оборудование к «Славянскому базару»

Особенностью нынешнего Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2020» является беспрецедентно короткие сроки подготовки. О том, как в этом году будет оснащена сцена Летнего амфитеатра, рассказал технический директор фестиваля Алексей Одаренко.

– Впервые сценография форума будет выполнена исключительно силами белорусских технических компаний, – отметил Алексей Львович. – Будет использоваться большое количество новых самых современных светодиодных экранов с высоким разрешением (до 4К), самое современное световое оборудование от мировых производителей. Среди новшеств – многоуровневый светодиодный пол, который так же представляет собой экран высокого разрешения со ступенями, а также специальные сценические устройства, которые по задумке режиссеров смогут поднимать исполнителей на высоту до полутора метров.

Сейчас на сцене Летнего амфитеатра идет монтаж оборудования, проверка экранов, установка света. Ежедневно на сценической площадке работает около 70 человек, среди которых высокие профессионалы, известные за пределами нашей страны. Все это делается ради того, чтобы зритель получил максимально удовольствие от концертов известного витебского форума.