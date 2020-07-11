В ЮНЕСКО глубоко сожалениют в связи с изменением статуса Собора Святой Софии – памятника Всемирного наследия

Генеральный директор ЮНЕСКО выразила глубокое сожаление в связи с принятым без предварительного обсуждения решением турецких властей изменить статус расположенного в Стамбуле собора Святой Софии и превратить его в мечеть. Она выразила глубокую обеспокоенность послу Турции при ЮНЕСКО.

«Собор Святой Софии является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством взаимодействия между Европой и Азией на протяжении веков. Статус музея собора отражает универсальный характер его наследия и делает его мощным символом диалога», – заявила Генеральный директор Одрэ Азуле.

Ранее в ЮНЕСКО призвали власти Турции соблюдать свои правовые обязательства в отношении статуса Собора Святой Софии, который включен в Список всемирного наследия в качестве музея.

В ЮНЕСКО напомнили, что Собор Святой Софии VI века является часть объекта «Исторические районы Стамбула», включенного в 1985 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как обладающий исключительной универсальной ценностью». Как отмечается в заявлении организации, такой статус влечет за собой ряд правовых обязательств. Например, государство должно гарантировать, что никакие изменения не повлияют на выдающуюся универсальную ценность объекта, находящегося на его территории.

Кроме того, государство обязано уведомить ЮНЕСКО о любых потенциальных изменениях, а затем, при необходимости, подобные планы могут быть рассмотрены Комитетом Всемирного наследия.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включаются уникальные, выдающиеся культурно-исторические памятники, которые обогащают культуру всего человечества.

В принятых Комитетом документах уточняется, что объект Исторические районы Стамбула» внесен в Список, в частности, как «уникальная интеграция архитектурных шедевров, отражающих место встречи Европы и Азии на протяжении нескольких веков». Собор Святой Софии «стал образцом для целого ряда церквей и более поздних мечетей, а мозаика дворцов и церквей Константинополя оказала влияние как на восточное, так и на западное искусство». Таким образом, подчеркивают эксперты ЮНЕСКО, собор Святой Софии обладает высокой символической, исторической и универсальной ценностью.

Они также напоминают, что необходимым условием сохранения всемирного наследия и повышения его значимости является полноценное и равноправное участие всех сообществ и заинтересованных сторон, имеющих отношение к тому или иному объекту.

ЮНЕСКО несколько раз сообщала о существующих проблемах в письмах, адресованных правительству Турецкой Республики. «Мы призываем турецкие власти начать диалог до того, как будет принято любое решение, которое может повлиять на универсальную ценность этого объекта», – говорится в заявлении.

Занимая стратегическое положение на проливе Босфор, между Балканами и Анатолией, и между Черным и Средиземным морями, Стамбул был связан с важнейшими событиями в мире политики, религии и искусства на протяжении более 2 тыс. лет. Его шедевры – древний ипподром Константина, храм Святой Софии VI века и мечеть Сулеймания XVI века – находятся теперь под угрозой разрушения из-за перенаселенности города, промышленных загрязнений и неконтролируемой урбанизации.

Собор святой Софии был местом проживания греческого православного патриарха, но после падения Константинополя он был преобразован в мечеть. В сегодняшнем Стамбуле собор служит музеем и известен уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Власти Турции намерены снова сделать собор действующей мечетью.