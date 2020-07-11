В свете роста репрессий против участников мирных протестов в Беларуси эксперт ООН по правам человека в этой стране призвала международное сообщество поддержать правозащитников, активистов и журналистов, реализующих в преддверии президентских выборов свое право на свободу слова и на мирные собрания.

«За последний год и без того тяжелое положение с правами человека еще более ухудшилось», – заявила Анаис Марен, специальный докладчик по правам человека в Беларуси, представляя свой ежегодный доклад Совету по правам человека. Доклад содержит анализ ситуации в области гражданских, политических, культурных и социально-экономических прав граждан за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

«К сожалению, за этот период в Беларуси не произошло каких-либо серьезных улучшений в области нормативно-правовой защиты прав человека», – сообщила спецдокладчик. По ее словам, в стране ничего не было сделано для выполнения рекомендаций, представленных в предыдущих докладах, и нарушения прав человека по-прежнему закреплены в законодательстве и систематически совершаются на практике.

Президент Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, в шестой раз баллотируется на выборах, запланированных на 9 августа. Марен обеспокоена тем, что в преддверии выборов правительство, используя ограничительные законы и произвольные административные и судебные меры, преследует инакомыслящих.

Активисты, правозащитники, журналисты, блогеры и другие представители гражданского общества подвергаются преследованиям и запугиваниям. Были арестованы сотни участников мирных протестов.

По словам эксперта ООН, меньшинства, представители ЛГБТ и родственники задержанных подвергаются стигматизации, при этом в стране нет закона о борьбе с дискриминацией. Анаис Марен также выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинской помощи в местах лишения свободы во время пандемии COVID-19. Ее особенно тревожит положение несовершеннолетних, отбывающих неоправданно длительные сроки за преступления, связанные с наркотиками.

Беларусь – единственная страна в Европе, которая применяет смертную казнь, напомнила Марен: «Я сожалею, что в Беларуси до сих пор не введен мораторий на смертную казнь. Меня также беспокоит отсутствие каких-либо мер по борьбе с пытками и другими формами жестокого обращения». Она добавила, что правительство систематически принуждает студентов, работников государственных предприятий, призывников и заключенных работать бесплатно, нарушая тем самым собственный закон о принудительном труде.

Спецдокладчик коснулась также положения женщин, людей с инвалидностью и ВИЧ-инфицированных. Она привлекла внимание и к ограничениям на использование белорусского языка в сфере высшего и среднего образования и в СМИ. «Это не только угрожает сохранению языка, но и ограничивает культурную жизнь в стране», – сказала Марен.

«Предоставляя информацию о нарушениях основных свобод, как того требует мой мандат, я даю возможность представителям гражданского общества быть услышанными», – считает эксперт ООН. Она хотела бы знать, какие меры правительство готово предпринять «для обеспечения ощутимого и устойчивого прогресса в защите и поощрении прав человека».

Несмотря на то, что Беларусь не признает ee мандат, специальный докладчик подтвердила свою готовность к конструктивному диалогу с правительством. Специальные докладчики назначаются Советом ООН по правам человека. Они являются независимыми экспертами и не получают зарплату за свою работу.