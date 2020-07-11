Наша планета продолжает нагреваться. В ближайшие пять лет среднегодовая температура превысит доиндустриальные показатели как минимум на 1°С, и, вероятно, повышение будет находиться в диапазоне от 0,91 до 1,59 °C. Западную Европу будет штормить. Таковы прогнозы от Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно данным нового доклада ВМО, в 2020–2024 годах будет теплее почти во всех регионах, за исключением отдельных частей южных океанов. В северной части Северной Атлантики могут дуть более сильные западные ветры, которые приведут к усилению штормов в Западной Европе.

Что касается Арктики, то уже в 2020 году она прогреется более чем в два раза по сравнению с глобальным средним показателем.

Информация с климатическими прогнозами на ближайшие пять лет обновляется ежегодно. В ней используются знания и опыт ученых-климатологов, признанных на международном уровне, а также лучшие компьютерные модели ведущих климатических центров со всего мира.

«Данное исследование показывает, с высокой степенью научной достоверности, масштабность задачи, которую предстоит решить в рамках Парижского соглашения об изменении климата. Речь идет о том, чтобы удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2 °С по сравнению с доиндустриальными уровнями…», — заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он подчеркнул, что сегодня все силы международного сообщества брошены на борьбу с пандемией коронавируса и государства не принимают надлежащих мер для противодействия изменению климата, что может обернуться тяжелыми последствиями. Глава ВМО призвал все страны не забывать о необходимости сдержать глобальное потепление в рамках программ восстановления.