Адвокаты Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский подали в Генпрокуратуру жалобу по поводу «спецрасследования» телеканала ОНТ о так называемом деле Белгазпромбанка с кадрами очных ставок Виктора Бабарико с его бывшими подчиненными. TUT.BY попросил защитников претендента в президенты подробно прокомментировать сюжет ОНТ и рассказать, что в нем не так с точки зрения закона.



Адвокаты Бабарико Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права.

— Прежде всего, обращает на себя внимание даже само его название: «Банковские тайны. Зачем Виктор Бабарико подкупал членов правления Белгазпромбанка и получал взятки сам?» и слова, произнесенные диктором: «Как и зачем заставлял бывший банковский босс Виктор Бабарико брать взятки и передавать „откаты“?».

Распространение сведений, содержащихся в вышеуказанном репортаже, в которых в утвердительной форме говорится о виновности и доказанности вины Виктора Бабарико («получал взятки», «как и зачем заставлял брать взятки и передавать откаты» и т. п.) является грубым нарушением основополагающего принципа уголовного процесса — презумпции невиновности, который гарантирован ст. 26 Конституции Республики Беларусь, п. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и предусмотрен в ч. 1 ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси.

При этом очевидно, что указанное нарушение является результатом действий органа, ведущего уголовный процесс, поскольку только следствие сейчас обладает теми материалами, которые были показаны в репортаже: кадры допросов обвиняемых, а также отрывки очных ставок двух граждан с Виктором Бабарико, цитируются якобы выдержки из показаний одного из фигурантов дела, которые сопровождаются комментариями как дикторов, так и сотрудника КГБ, который дает свою интерпретацию, утверждает о наличии «неопровержимых доказательств», называет фигурантов «участниками преступной схемы», — отмечают адвокаты.

Защитники поясняют: предоставление органом предварительного расследования в адрес СМИ отрывков видеозаписей из уголовного дела и текстов якобы неких показаний нарушило требования Положения о порядке предоставления сведений по уголовным делам, связанным с преступлениями, получившими широкий общественный резонанс, и преступлениями, подрывающими авторитет государственной власти, для освещения в средствах массовой информации, действующего с 1 октября 2008 года. Положение утверждено совместным постановлением Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, МВД, КГБ, Министерства юстиции.

Согласно п. 27 Положения сведения правоохранительными органами в СМИ могут предоставляться только в том объеме, в котором не затрагивают прав и законных интересов участников уголовного процесса, третьих лиц, не нарушают тайны следствия, дознания или закрытого судебного заседания, прав и интересов других лиц, государства.

— Вместе с тем, как можно видеть из репортажа от 9 июля 2020 года, органом следствия в нарушение п. 27 Положения были предоставлены в СМИ отрывки видеозаписей очных ставок, результаты которых затрагивают права и законные интересы Виктора Бабарико, — отмечают защитники.

Согласно п. 29 Положения, недопустимо указание в предоставляемых сведениях данных, предопределяющих итоги предстоящего судебного разбирательства по вопросам доказанности вины и конкретной меры назначения наказания, а также предоставление на стадии досудебного производства в СМИ материалов уголовного дела, имеющих доказательственное значение и подлежащих оценке в суде.

— Вместе с тем вопреки п. 29 Положения в комментарии сотрудника КГБ, показанном в репортаже ОНТ, равно как и в закадровом тексте диктора, допущены утверждения о виновности Виктора Бабарико — то есть предопределен итог предстоящего судебного разбирательства по вопросу доказанности вины. При этом в репортаже демонстрируются части видеозаписей очных ставок, которые содержат в себе доказательства, подлежащие оценке в суде и достоверность которых не подтверждена в установленном порядке, — в то время как, согласно п. 29 Положения, такие материалы не допускаются к предоставлению СМИ, — говорят адвокаты.

Согласно п. 11 Положения орган уголовного преследования, предоставивший сведения, несет ответственность за их достоверность.

— Вместе с тем вопреки п. 11 Положения в репортаже заявляется также со ссылкой на материалы следствия, что Виктору Бабарико предъявлено «обвинение по ч. 3 ст. 430 УК», а также заявляется, что «Виктор Бабарико не нашел, что ответить на предъявленное обвинение». Данные сведения не соответствуют действительности и являются недостоверными, поскольку обвинений по ст. 430 УК Виктору Бабарико не предъявлялось, а с предъявленным 20 июня 2020 года обвинением он категорически не согласен, защитой же это обвинение обжаловано Генеральному прокурору 7 июля 2020 года, — заявляют Пыльченко, Мацкевич и Лаевский.

Защитники претендента в президенты считают, что информация, представленная телеканалом обществу, имеет однобокий и необъективный характер.

— И это при том, что ни сам Виктор Дмитриевич Бабарико, который находится под стражей, ни мы, его защитники, в силу подписки о неразглашении данных предварительного расследования, не можем публично и предметно эту информацию опровергнуть. Это дает основания поставить под сомнение объективность расследования и непредвзятость должностных лиц, его проводящих. По данному факту сегодня (10 июля 2020 года. – «Народная Воля».) защитой Виктора Бабарико подана жалоба Генеральному прокурору, — заявили адвокаты.

