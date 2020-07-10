9 июля в городе якобы по инициативе так называемого «вора в законе» Александра Кушнерова намечался передел сфер влияния среди криминалитета.

Мероприятие закончилось массовой дракой и арестами. Милицией было задержано 32 человека. Большинство задержанных в возрасте от 22 до 60 лет ранее имели проблемы с законом. Двое из них нарушили требования превентивного надзора.

Как рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в милиции предполагают, что сходка была связана с освобождением из мест лишения свободы другого «вора в законе» Павла Алексеевича по кличке «Паштет», который является противником Кушнерова.

В прошлом году органами правопорядка подобные криминальные сборища были расстроены в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.