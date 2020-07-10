Центризбирком Беларуси при рассмотрении вопроса о регистрации либо нерегистрации кандидатов в президенты будет учитывать легальность полученных ими доходов. При этом не имеет никакого значения, где именно политики хранят свои сбережения, заявила в интервью РИА Новости его руководитель Лидия Ермошина.

По ее словам, ЦИК не проверяет ни банковские счета, ни где хранит свои деньги кандидат. Декларации претендентов на пост президента направлены в организации, которые занимаются проверкой денег, недвижимости.

Как сказала Ермошина, основанием для отказа в регистрации претендента кандидатом в президенты может стать недостоверность указанных сведений в размере, превышающем 20% от годового дохода. Но это, она отметила, «право ЦИК, а не обязанность».