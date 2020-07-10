Во время проведения фестивальных мероприятий «Славянского базара в Витебске» в условиях непростой эпидемиологической ситуации будут особо соблюдаться меры предосторожности. В частности, в этом году служба безопасности во время концертов в Летнем амфитеатре полностью перекроет доступ к сцене зрителям, которые захотят поприветствовать артистов, подарить им цветы или сувениры, сообщает «Витьбичи».

— Мы не можем отказать горожанам в удовольствии прийти на концерт с цветами, но предупреждаем, что возможности вручить их артистам не будет, — сказал на брифинге директор фестиваля, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий.

— Мы решили провести фестивальную акцию «Букет добра», открыв благотворительный счет. На него можно будет пожертвовать деньги, приготовленные на цветы артистам. Эти средства затем будут направлены на помощь детям.