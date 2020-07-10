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Во время проведения фестивальных мероприятий «Славянского базара в Витебске» в условиях непростой эпидемиологической ситуации будут особо соблюдаться меры предосторожности. В частности, в этом году служба безопасности во время концертов в Летнем амфитеатре полностью перекроет доступ к сцене зрителям, которые захотят поприветствовать артистов, подарить им цветы или сувениры, сообщает «Витьбичи».

— Мы не можем отказать горожанам в удовольствии прийти на концерт с цветами, но предупреждаем, что возможности вручить их артистам не будет, — сказал на брифинге директор фестиваля, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий.

— Мы решили провести фестивальную акцию «Букет добра», открыв благотворительный счет. На него можно будет пожертвовать деньги, приготовленные на цветы артистам. Эти средства затем будут направлены на помощь детям.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА