Известная в прошлом теннисистка, а теперь дизайнер Ольга Барабанщикова рассказала, как за ней ухаживали арабские шейхи и чем это закончилось.

– Мой первый опыт ухаживаний со стороны арабских шейхов случился в Катаре, – говорит Ольга Барабанщикова. – Там я играла турнир в Дохе, и, конечно же, на матчи приходило много мужчин. На центральном корте была отдельная большая трибуна для VIPов, местных шейхов, спонсоров и почетных гостей. Катар в то время был очень скучным и пустым. Туристическая отрасль только начинала развиваться.

И вот однажды шейхи решили организовать для себя большой теннисный чемпионат. Организовано все было на высоком уровне. А для местных жителей это было целым событием! Для теннисисток устроили некоторые развлечения, например роспись рук хной и чаепитие в шатрах. Меня всегда сильно привлекала арабская и индийская культура – она манила меня своей таинственностью и красочностью. Я с радостью посещала все эти небольшие, но очень милые развлечения.

Также нас знакомили с организаторами и спонсорами соревнований. И вот как-то меня представили одному из знаменитых местных шейхов. Звали его Акбар. Познакомились и познакомились. У меня там появились и другие знакомые. В течение нескольких дней мы с еще одной девочкой общались с ними, пили на кортах чай и иногда курили шишу. Местные рассказывали про их культуру, а один из их помощников возил меня в магазины, потому что я хотела купить себе паранджу. Пока мы катались, я задавала ему много вопросов. Особенно меня интересовал вопрос о многоженстве. Так я узнала, что мало у кого действительно есть несколько жен. Во-первых, это дорого: всем женам ты должен уделять одинаковое количество времени и дарить равноценные подарки. Купил одной дорогие часы – обязан и второй, и третьей подарить. Слетал с одной отдохнуть – и других не можешь обидеть. Поэтому только по-настоящему богатые шейхи могут себе позволить такую роскошь, как несколько жен. Когда турнир закончился, один из шейхов, с которым к тому времени мы успели подружиться, пригласил нас с одной девочкой на закрытую местную вечеринку. Вот эта вечеринка произвела на меня неизгладимое впечатление! Как только я приземлилась в Дубае, получила сообщение от Акбара. Там было написано: «Я прилечу при первой возможности».

Он прилетел. На следующий день. Мне было немного не по себе от таких решительных шагов, и первые несколько дней я с ним не встречалась. Потом я все-таки согласилась встретиться днем и пообедать. Помню, как выходила из гостиницы и от волнения меня слегка потрясывало. Было ощущение, что у меня заплетаются ноги. Каким-то образом я наступила на свой босоножек, и он порвался. Да так, что я уже не могла в нем нормально идти! Акбар, который стоял возле машины, это заметил и предложил зайти в бутик, который находился внизу в гостинице. «Гуччи»! Я подумала: сейчас быстро куплю себе какую-нибудь обувь, и мы поедем обедать. Но нет: новые босоножки купил мне он и еще несколько вещей в придачу (без обсуждения). Мне, конечно, было неловко, но приятно. Такое со мной было впервые: практически незнакомый человек скупал мне бутик! Обед прошел достаточно быстро и спокойно. Он задавал вопросы о теннисе, о путешествиях, немного о семье и слегка намекал на то, не согласилась ли бы я изменить свою жизнь, если бы он предложил мне суперхорошую работу. Говорил, что стюардессы в его авиалиниях очень хорошо зарабатывают.

Вечером у меня была тренировка, а потом он снова начал писать и предлагать встретиться. Через день мы с моей подругой встретились с Акбаром и его другом в ресторанчике недалеко от гостиницы. Приятный друг, приятная беседа, мы даже выпили немного вина, улыбались, немного шутили – в целом всё было очень неплохо.

Но когда мы сказали, что нам пора идти, они как-то странно отреагировали. Как будто бы не поняли, почему нам нужно идти без них. А я ничего другого вообще не планировала. Видимо, мой арабский шейх посчитал, что раз он мне подарил дорогие подарки и одежду, то я должна ему несколько больше, чем просто ужин с подругой. Потом он снова писал и предлагал встретиться и так далее, но меня уже начало отталкивать от такого общения. Я сказала, что мы больше не встретимся. Вот тут он себя и проявил. Вскоре мне просто сообщили, что отныне въезд в Катар мне запрещен. Вот и все, вот и закончилась моя не успевшая начаться романтическая история…

Через несколько лет, когда я путешествовала, в VIP-лаунже одного из аэропортов увидела на столе буклеты о Катаре. Мне стало интересно, и я начала его листать. Каково же было мое удивление, когда увидела там фото Акбара! Оказалось, он занимал очень высокий пост в стране. Очень! Эх, могла бы я стать одной из любимых жен знаменитого, богатого катарского шейха. Но, видимо, карма у меня такая – быть единственной и любимой, а не одной из. И слава богу!

Были у меня и другие интересные знакомства с богатыми шейхами. Посещала открытия их гостиниц, общалась на интересных красивых вечерах, в общем, воспоминания с большего очень теплые. Просто у них, видимо, в крови пытаться купить всё и всех. Одни из них делились, как на прошлой неделе отдыхали на яхте с моделями (Наоми Кэмпбелл и другими), остальные рассказывали о своих проблемах: что не могут вовремя закончить стройку своей очередной гостиницы и так далее. У каждого свое кино!

Кстати, один из них, очень знаменитый ныне шейх в Дубае, до сих пор каждый год присылает мне поздравительные открыточки…