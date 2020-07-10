Проблемы с холодной водой, с которыми столкнулись минчане 24 июня, причинили вред и бытовой технике. Как рассказывают жители Минска, у некоторых из них пострадали фильтры для воды, электрические чайники и стиральные машины. Люди интересуются, возможно ли возместить ущерб.

На сайте УП «Минскводоканал» появился ответ на электронные обращения граждан, в котором говорится, что основанием для рассмотрения вопроса о возмещении вреда, причиненного имуществу, являются те документы, которые подтверждают, что имущество принадлежит заявителю, и отражают конкретное время и причины повреждения либо выхода из строя этого оборудования. Такие документы также должны содержать заключение о том, что причиной поломки стало ухудшение качества воды.

Проблемы с водоснабжением в некоторых районах Минска начались 24 июня и продлились до 27 июня. Больше всего пострадали жители Московского и Фрунзенского районов, а также некоторые жители Ленинского, Центрального и Октябрьского районов.